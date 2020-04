Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei und Ordnungsämter verstärken Präsenz am 1. Mai

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Die besondere Situation durch die Ausbreitung des Corona-Virus macht auch vor dem "Tag der Arbeit" nicht Halt. Auch und gerade an diesem Wochenende haben die Regelungen der Corona-Schutzverordnung Bestand. Die Polizei und die Ordnungsbehörden im Kreis Warendorf sind vorbereitet und machen darauf aufmerksam, dass Kontrollteams die Einhaltung der Maßnahmen überwachen werden.

Die gewohnten Maitouren in Freundes- und Bekanntenkreisen sind in diesem Jahr untersagt. Fahrrad- oder Fußgruppen, darf es nur innerhalb der häuslichen Gemeinschaft, oder aber in einer Anzahl von maximal zwei Personen geben. Grill- und Picknick-Pausen in öffentlichen Bereichen und Anlagen, mit denen insbesondere die beliebten Anlaufstellen wie Baggerseen, Parks oder Aussichtspunkte locken, sind nicht erlaubt. Die traditionellen Treffpunkte rund um die einzelnen Städte und Gemeinden werden bei den Kontrollen ein besonderes Augenmerk erfahren.

Polizei und Ordnungsämter bitten bereits im Vorfeld eindringlich um die Vermeidung von sorglosem Verhalten. Auch am Feiertag drohen Bußgelder und im schlimmsten Fall sogar eine Strafanzeige. Die Polizei geht rund um den 1.Mai davon aus, dass die Menschen sich - wie bereits am zurückliegenden Osterwochenende - zum großen Teil an die Regeln zu Abstand, Kontaktverbot und Hygienemaßnahmen halten werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell