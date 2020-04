Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.4.2020 beobachtete ein 24-Jähriger am Aldegreverweg in Ahlen einen 31-Jährigen, der am Fahrzeug seines Vaters herging. Dabei venahm er ein kratzendes Geräusch. Bereits am Vortag stellte der 52-jährige Autobesitzer einen Lackschaden an seinem Pkw fest. Der Ahlener eilte mit seinen Söhnen zu dem Tatverdächtigen, hielt ihn fest und informierte die Polizei. Diese überprüften den Ahlener und fanden bei ihm mögliches Tatwerkzeug, das sie sicherstellten. Des Weiteren erteilten die Einsatzkräfte dem 31-Jährigen für den Aldegreverweg einen Platzverweis. Die Beamten überprüften in dem Bereich abgestellte Pkws und entdeckten an vier weiteren Autos Lackkratzer. Der Tatverdächtige wies den Verdacht von sich und gab an, von den drei Männern angegriffen worden zu sein. Die Polizisten sicherten ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu. Dennoch wählte der Ahlener den Notruf. Das hat zur Folge, dass die Beamten eine weitere Strafanzeige wegen der missbräuchlichen Nutzung des Notrufs erstatteten.

