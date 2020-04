Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Vier Fahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 29.4.2020 vier Transporter in Ostbevern auf. Die Fahrzeuge standen an den Straßen Deppengau, Pfarrer-Harrier-Straße und Schmedehausener Straße. Der oder die Täter erbeuteten Werkzeuge sowie einen Laptop und Tablet. Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell