POL-WAF: Ahlen. Zwei Männer stahlen Mobiltelefone aus Fachgeschäft

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.4.2020 betraten zwei Männer mit medizinischen Mund-Nasen-Masken gegen 16.40 Uhr ein Fachgeschäft an der Oststraße in Ahlen. Dort rissen sie drei Mobiltelefone aus den Ausstellungshalterungen und flüchteten anschließend in Richtung Bismarckstraße.

Der kleinere Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, zwischen 20 und 25 Jahre alt und sprach in einer fremden Sprache. Der größere von beiden ist etwa 1,90 Meter groß, ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank, trug eine weiße Sportjacke mit Reißverschluss und sprach deutsch.

Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

