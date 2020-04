Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Zeugen nach möglichen Sturz eines Pedelecfahrers gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 25.4.2020 kümmerten sich zwei Personen gegen 18.20 Uhr um einen gestürzten Mann, der kurz das Bewußtsein verloren hatte. Der Ennigerloher lag auf dem Gehweg der Westkirchener Straße, Höhe Hausnummer 29 in Freckenhorst. Ebenso sein Pedelec. Es ist nicht klar, ob der 37-Jährige mit seinem Pedelec fuhr oder dieses schob. Aufgrund der schweren Verletzung brachten Rettungskräfte den Ennigerloher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Sturz des 37-Jährigen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

