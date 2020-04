Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gleich zwei Mal alkoholisiert Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.4.2020 kontrollierten Polizisten gegen 2.15 Uhr einen Autofahrer an der Stadtstraße Nord in Warendorf, weil er in unsicherer Fahrweise vor ihnen herfuhr. Bei der Überprüfung des Warendorfers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des positiven Ergebnisses folgte für den Mann die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Als die Einsatzkräfte gegen 3.20 Uhr den Abstellort des Autos des 32-Jährigen aufsuchten, war das Fahrzeug nicht mehr da. Daraufhin fuhren sie zur Anschrift des Tatverdächtigen, den sie dort sitzend im Pkw antrafen. Daraufhin erfolgte für den Fahrer erneut eine Blutprobenentnahme und ein weiteres Mal der deutliche Hinweis auf das absolute Verbot zum Führen von Kraftfahrzeugen.

