Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Hecke brannte, Segeltuch in Mitleidenschaft gezogen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.4.2020 brannte zwischen 21.15 Uhr und 22.00 Uhr eine Hecke an der Kantstraße in Sendenhorst. Durch die hohen Flammen und Funkenflug wurde auch ein Segeltuch in einem Nachbargarten beschädigt. Hinweise zur Brandursache liegen nicht vor. Zeugen, die Angaben machen können wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

