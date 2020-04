Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Roter Ford Focus lag im Graben - Fahrer flüchtig

Warendorf (ots)

Flüchtig ist der Fahrer eines Fahrzeugs, dass ein Verkehrsteilnehmer am Freitag, 24.4.2020 gegen 23.19 Uhr im Straßengraben der L 811 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt entdeckte. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Landstraße zwischen 23.09 Uhr und 23.19 Uhr, verlor die Kontrolle über den Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der oder die Unbekannte war nicht mehr vor Ort und auch eine Absuche durch die Feuerwehr mittels Wärmebildkamera führte nicht zu einem möglichen Unfallbeteiligten. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die Polizei stellte das Fahrzeug, einen roten Ford Focus mit dem polnischen Kennzeichen PMI06946 sicher. Wer kann Angaben zu dem Pkw sowie seinen Nutzern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

