Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Tatverdächtiger Mann mit grünen Haaren gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Mann mit grünen Haaren, der am Freitag, 24.4.2020 gegen 16.50 Uhr eine Frau an einem Firmenparkplatz an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh belästigte. Der Tatverdächtige hatte seine Hose leicht heruntergelassen, fasste sich an sein Geschlecht, machte mastubierende Bewegungen und forderte die Frau zum mitmachen auf. Der Unbekannte war in Begleitung zwei weiterer Männer.

Der Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hatte längere grüne Haare, die zu einem Zopf gebunden und an den Seiten abrasiert waren. Er trug eine Jeans und hatte ein Skateboard mit orangen Rollen dabei.

Die beiden anderen Personen sollen gleich alt sowie gleich groß sein. Beide haben dunkle Haare, einer führte ein Fahrrad mit sich.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen sowie seinen Begleitern nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

