Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. 30-Jähriger vermisst

Warendorf (ots)

Seit Sonntag, 26.04.2020, 20:28 Uhr, wird ein 30-jähriger Beckumer vermisst. Er wurde zuletzt am Samstag, 25.04.2020, gesehen, als er gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad sein Elternhaus in der Klarastraße in Beckum verließ.

Der 30-Jährige ist 180 cm groß bei unauffälliger Statur, hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Vollbart. Er war zuletzt bekleidet mit einem grünen T-Shirt mit dem Aufdruck 1957, einer blauen Jeans, braunen Schuhen mit roten Schnürsenkeln sowie einer schwarzen Jacke. Er verließ die Anschrift mit einem weißen Mountainbike der Marke HAI.

Da bei dem Vermissten eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei dringend um Hinweise zu seinem Aufenthalt an die Polizei Beckum, 02521/911-0.

