Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Kradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Warendorf (ots)

Am 26.04.2020, gegen 13.55 Uhr kam es in Ahlen auf der Warendorfer Straße zu einem Alleinunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wird. Eine 51-jährige aus Oelde fuhr mit ihrem Motorrad in Begleitung eines weiteren Kradfahrers auf der Warendorfer Straße. An der Kreuzung Warendorfer Straße / Konrad-Adenauer-Ring müssen beide an der Ampel halten. Als die 51-jährige bei Grünlicht anfahren will, kommt sie aus ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei verletzt sie sich schwer. Sie wird in ein nahes Krankenhaus gebracht, in dem sie verbleibt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Kreuzung zum Teil gesperrt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell