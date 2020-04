Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - Fahrzeugführer flüchtet betrunken vom Unfallort, aufmerksamer Zeuge hilft bei der Klärung

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 kam es gegen 17.55 Uhr in Oelde auf der Straße in der Geist zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Oelder streift im Vorbeifahren mit seinem Skoda einen geparkten VW. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten flüchtet der Verursacher. Ein aufmerksamer Zeuge kann den eingesetzten Beamten der Wache Oelde das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges nennen. Die Beamten treffen den 69-jährigen Oelder an seiner Wohnanschrift an. Da der Oelder unter Alkoholeinfluss steht, wird er zur Wache Oelde gebracht, wo ihm Blutproben entnommen werden.

