Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg - Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt, flüchtiger Verursacher wurde ermittelt.

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 25.04.20 kam es gegen 15.06 Uhr in Oelde auf der Beckumer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Krad. Ein 24-jähriger Lünener fuhr mit seinem Krad die Beckumer Straße von Oelde Stromberg kommend in Richtung Keitlinghausen. Ein 33-jähriger Oelder kam aus der Tollstraße und wollte die Beckumer Straße queren, um dann weiter dem Böckenfördeweg zu folgen. Der 33-jährige übersah den herannahenden Kradfahrer und kollidierte mit ihm. Durch die Wucht der Kollision wurde der Kradfahrer auf einen angrenzenden Acker geschleudert und verletzte sich dabei. Der PKW-Fahrer aus Oelde flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Kradfahrer zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Oelder hinterließ am Unfallort eines seiner Kennzeichen. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 7500,- Euro.

