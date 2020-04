Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.4.2020, ereignete sich gegen 16:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Dorfstraße/Eckeystraße/Hessenkamp in Ostenfelde.

Ein 29-Jähriger aus Marburg befuhr mit seinem Kraftrad Kawasaki die Eckeystraße in Richtung Dorfstraße. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem silberfarbenen Pkw die Dorfstraße und bog nach links auf die Eckeystraße ab.

Der vorfahrtberechtigte 29-Jährige bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte auf die linke Seite. Der Marburger blieb unverletzt, allerdings entstand an dem Krad ein geschätzter Schaden von 6.000 Euro.

Der PKW-Führer kümmerte sich nicht um den Unfall und flüchtete.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

