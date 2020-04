Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 23.4.2020, 16.30 Uhr im Kreisverkehr Milter Straße/Stadtstraße Nord in Warendorf. Eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus Warendorf fuhr mit ihrem Pkw von der Milter Straße kommend in den Kreisverkehr. Daraufhin bremste der 29-jährige Kradfahrer, der den Kreisverkehr befuhr, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Warendorfer stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand geringer Sachschaden.

