Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Suche nach vermisster Frau

Warendorf (ots)

Vermisst wird seit Donnerstag, 23.04.2020, 23:24 Uhr, eine 78-jährige Frau aus Freckenhorst.

Die an Demenz erkrankte Frau wurde zuletzt um 20:30 Uhr auf der Fasanenstraße in unmittelbarer Nähe ihrer Anschrift gesehen. Von dort ist sie in unbekannte Richtung unterwegs.

Die Frau ist 155 cm groß und von zierlicher Gestalt. Sie hat kurzes weißes Haar und ist mit einer dunklen Hose, einem grau-weiß gestreiften Pullover, einem Halstuch sowie Hausschuhen bekleidet.

Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mit Unterstützung durch einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera, dauern an.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

