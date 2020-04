Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2020, um 18.10 Uhr, ereignete sich in Ahlen auf der Straße Glückaufsegenplatz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahlen befuhr die Straße Glückaufsegenplatz in Richtung Zeche Westfalen. In Höhe einer Fußgängerampel beabsichtigte ein 51-jähriger Ahlener die Straße auf seinem Fahrrad fahrend zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Radfahrer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Zeit kann noch nicht abschließend geklärt werden, welcher der beiden Unfallbeteiligten an der Ampel Grünlicht für seine Fahrtrichtung hatte. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Polizei bittet Zeugen, die ggfls. weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich an die Polizei Ahlen, unter der Telefonnummer 02382-9650 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu wenden.

