Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2020, um 13.00 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Ahlen-Vorhelm ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 38-jährige Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Hauptstrasse in Vorhelm, neben ihm fuhr ein 34-jährigen Münsteranner mit seinem Rennrad in gleiche Richtung. Als der Pkw-Fahrer nach rechts in die Pankratiusstraße einbiegen wollte, stieß dieser mit dem Radfahrer zusammen. Der Münsteraner Radfahrer verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell