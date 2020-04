Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Im Pkw eingeklemmter Fahrer

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.4.2020 ereignete sich gegen 8.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung L 793/L 811 im Bereich Everswinkel, bei dem ein Pkw-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt wurde.

Ein 60-Jähriger befuhr mit einem Silosattelzug die L 793 von Everswinkel in Richtung Münster. Als er nach Zeugenangaben die Kreuzung bei Rotlicht passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Pkw. Diesen fuhr ein 66-Jähriger, der bei Grünlicht von der Alverskirchener Straße links auf die L 793 in Richtung Everswinkel abbog. Kräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Telgter aus seinem Auto. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten sowie den leicht verletzten Lkw-Fahrer aus den Niederlanden zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

