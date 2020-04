Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Rettungswagen nach Nachbarschaftstreit nötig

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 22.4.2020 kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Streit zwischen Nachbarn am Nelkenweg in Dolberg. Nach Zeugenangaben schlug ein 42-Jähriger auf einen Jugendlichen ein. Der hinzukommende Vater und ein 40-jähriger Oberhausener kamen dem 17-Jährigen zu Hilfe und brachten den 42-Jährigen zu Boden. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich alle vier Personen. Rettungskräfte brachten sowohl den Jugendlichen als auch den 42-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser.

