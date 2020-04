Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - eine schwerverletzte Person - Korrektur der Pressemeldung vom 21.04.2020, 19:21 Uhr

Warendorf (ots)

Versehentlich erfolgte eine falsche Zuordnung der Personen, so dass sich der Verkehrsunfall wie folgt darstellte:

Am 21.04.2020, 15.55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Drostenstraße (K18)/Düsbergstraße in Sassenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrsteilnehmer schwer verletzt wurde. Ein 73-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pedelec die Drostenstraße und bog links in die Düsbergstraße ein. Gleichzeitig befuhr ein 53-Jähriger aus Sassenberg mit seinem Pkw die Düsbergstraße. Als der Autofahrer nach links in die Drostenstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer. Der Sassenberger stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Pedelecfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

