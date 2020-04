Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 22.04.20, gegen 17.50 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wird. Ein 25-jähriger Ahlener fährt mit seinem Motorrad auf der Schachtstraße in Ahlen in Richtung Grenzweg. Ein 21-jähriger Ahlener fährt zeitgleich die Schachtstraße in Richtung August-Kirchner-Straße. Der 21-jährige schert nach links aus, um an einem Bus vorbeizufahren und dann in die Bergamtsstraße einzubiegen. Dabei übersieht er den entgegenkommenden Kradfahrer. Durch den Sturz verletzt sich der 25-jährige leicht und wird in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 7500,- Euro.

