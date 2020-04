Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. Falsche Polizisten aktiv

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen gingen vermehrt Hinweise ein, dass falsche Polizisten insbesondere in Ahlen aktiv waren. In einem Fall fiel eine Seniorin auf die Masche der Betrüger herein. Besonders in diesem Fall war, dass die Frau Bargeld sowie ihre Bankkarte samt PIN in ihren Briefkasten legen sollte. Sie wurde aufgefordert, den Schlüssel des Briefkastens stecken zu lassen. Später holte ein Unbekannter die Gegenstände ab.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrungsorte von Wertsachen zu geben!

Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auflegen oder auf Ihrem Mobiltelefon die entsprechende Taste drücken!

Informieren Sie danach sofort die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell