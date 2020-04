Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Aufmerksame Bürgerin meldete mögliche Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin meldete der Polizei am Dienstag, 21.4.2020, gegen 17.00 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Sendenhorst, Herkulesweg. Polizisten überprüften den Tatverdächtigen an der Halteranschrift und stellten fest, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Aufgrund von Zeugenaussagen erhärtete sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt durch den 55-Jährigen. Die Beamten nahmen den Sendenhorster mit zur Blutprobenentnahme und leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein, auch wegen des Fahrens ohne Führerschein.

