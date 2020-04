Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 1 schwerverletzte Person

Warendorf (ots)

Am 21.04.2020, 15.55 Uhr ereignte sich an der Kreuzung Drostenstraße (K18) / Düsbergstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Verkehrsteilnehmer schwerverletzt wurde. Ein 73-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pedelec die Düsbergstraße und beabsichtigte nach links in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 53-jähriger Mann aus Sassenberg mit seinem Fahrzeug die K 18. Der PKW Fahrer bog nach links in die Düsbergstraße ein, als es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer kam. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

