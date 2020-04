Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Bei Zusammenstoß beide Fahrzeugführer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.4.2020 ereignete sich gegen 12.55 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern im Kreuzungsbereich K 1/K 20 im Bereich Hotmar/Buddenbaum. Ein 79-jähriger Warendorfer befuhr die Kreisstraße von Enniger in Richtung Freckenhorst und überquerte die Kreuzung. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Westkirchen kommenden Fahrzeug eines 44-Jährigen aus Nordkirchen. Rettungskräfte brachten die Männer mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Der Pkw des 79-Jährigen sowie der Transporter des 44-Jährigen wurden abgeschleppt. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr unterstützten die Polizei am Unfallort.

