Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoemtar. Brand eines Werkstattraums

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.4.2020 brach gegen 3.20 Uhr ein Feuer in einem Werkstattraum eines Gartenbaubetriebs in Warendorf-Hoetmar, Buddenbaum aus. Durch den Brand wurden der Anbau, die angrenzende Scheune sowie drei in dem Bereich abgestellte Lastwagen beschädigt. Bei den Ermittlungen zur Brandursache ergaben sich keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung. In dem Werkstattraum wurden verschiedene elektrische Geräte gelagert, so dass von einem technischen Defekt ausgegangen wird. Der gesamte Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell