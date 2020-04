Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Mit Mofa gestürzt und verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.4.2020 kam es gegen 23.05 Uhr zu einem Alleinunfall auf dem Mühlenweg in Wadersloh. Der 69-Jährige befuhr mit seinem Mofa den Mühlenweg in Richtung Liesborn. Der Wadersloher geriet mit seinem Zweirad auf den Grünstreifen und stürzte. Dabei verletzte sich der Senior schwer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Daraufhin ließen sie dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Aufgrund seiner Verletzung blieb der 69-Jährige stationär im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell