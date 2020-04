Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Kennzeichen gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.4.2020 brachen unbekannte Personen zwischen 14.50 Uhr und 17.00 Uhr zwei Fahrzeuge in Ostbevern-Brock auf. Einer der Pkws stand an der Anschrift Haselheide und der Zweite auf der Parkfläche des Friedhofs an der Straße Schlichtenfelde. In der Nähe, ebenfalls an der Straße Schlichtenfelde wurden zwischen 6.30 Uhr und 17.15 Uhr die Kennzeichen von einem Auto gestohlen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

