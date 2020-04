Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Fahrradfahrer wollte nach vermutlich alkoholbedingtem Sturz weiterfahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19.4.2020 stürzte ein Fahrradfahrer gegen 11.35 Uhr vermutlich alkoholbedingt auf der Overbergstraße in Everswinkel. Zeugen hatten den 60-Jährigen beobachtet, wie er zunächst in Schlagenlinien fuhr, anschließend ins Straucheln geriet und stürzte. Da sich der Mann nicht mehr bewegte und den Kopf hielt, informierte das Paar die Rettungskräfte. Kurz bevor diese eintrafen, versuchte der Fahrradfahrer weiterzufahren. Allerdings konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen aufgrund der hohen Alkoholisierung mit zur Blutprobenentnahme.

