Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Warendorf (ots)

Eine 68-jährige Beckumerin fuhr am Sonntag, 19.04.2020, gegen 07.20 Uhr, mit ihrem PKW in Beckum auf der Neubeckumer Straße in Richtung Neubeckum. Kurz vor dem Ortsausgang geriet die 68-Jährige aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach liegend zu Stillstand. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte 68-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Neubeckumer Straße war während der Unfallaufnahme für den übrigen Fahrzeugverkehr etwa zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

