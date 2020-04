Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Wohnungsbrand an der August-Kirchner Straße

Warendorf (ots)

Am frühen Samstagabend (18.04.2020, 17.50 Uhr) kam es zu einem Wohnungsbrand an der August-Kirchner Straße in Ahlen. Bei dem Brandereignis wurde der 57-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand kein Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

