Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel - Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ereignete sich am Freitag, den 17.04.2020, in Everswinkel. Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 22-jährige Everswinkelerin mit ihrem Pkw die Landstraße (L) 793 von Freckenhorst in Richtung Münster. In Höhe der Einmündung zur Freckenhorster Straße beabsichtigte sie, nach links in Richtung Everswinkel abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines entgegenkommenden, 31-jährigen Münsteraners. Durch die Wucht der Kollision verletzten sich neben dem 31-Jährigen noch seine 27-jährige Beifahrerin sowie eine 49-jährige Beifahrer der Everswinkelerin. Rettungskräfte brachten die Verletzten in nahgelegene Krankenhäuser. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 40000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch eine Spezialfirma entsorgt werden. Die Polizei sperrte die L793 für die Dauer der fast zweistündigen Unfallaufnahme komplett ab.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell