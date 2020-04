Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Sprayer auf frischer Tat gefasst

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.04.2020, um 03:33 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen auf dem Spielplatz am Taubengraben in Beelen beobachten. Die typischen Geräusche vom Schütteln der Spraydosen ließen erkennen, dass Farbschmierer am Werk waren.

Die verständigten Einsatzkräfte der Polizei konnten vor Ort zwei 24- und 18-jährige Männer aus Beelen auf frischer Tat antreffen. An den Spielgeräten entstand nicht unerheblicher Schaden.

Gegen die beiden Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

