Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brand einer Lagerhalle Ergänzung der Pressemeldung vom 17.04.2020, 04.33 Uhr

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.04.2020, um 00.45 Uhr, kam es auf dem Daimlerring in Beckum zu einem Lagerhallenbrand. Bei Eintreffen stellten die Rettungskräfte fest, dass das Dach der Halle in vollständiger Ausdehnung brannte. Den Kräften der Feuerwehr gelang es, ein Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern und den Brand zu löschen. Die Halle selbst wurde weitestgehend durch das Feuer zerstört. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Noch am Morgen des Freitags suchten Brandermittler der Kriminalpolizei die Brandstelle auf. Bei deren Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung. Für die weiteren Ermittlungen wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell