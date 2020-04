POL-WAF: Telgte. Zeuge beobachtet Trickdiebstahl

Polizei Warendorf

Am Donnerstag, 16.04.2020, um 11.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge auf dem Bernsmeyerweg in Telgte, wie sich eine verdächtige Person im Schlafzimmer des gegenüberliegenden Einfamilienhauses aufhielt.

Zwei unbekannte Männer hatten an dem Haus geschellt und der 76-jährigen Bewohnerin Handwerksarbeiten angeboten. Während die Seniorin mit einem der Unbekannten in das Haus ging und sich mit ihm unterhielt, verschaffte sich der zweite Täter Zugang zu dem Schlafzimmer. Hier beobachtete ihn der Zeuge, wie er sich an einem Schmuckkästchen zu schaffen machte. Der Zeuge begab sich sofort zu der Seniorin, um sie über den Vorfall in Kenntnis zu setzen. Als er an dem Haus ankam, flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Kolpingweg.

Einer der Unbekannten war etwa 35 bis 40 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte dunkle, kurze Haare und war mit einer schwarzen Dachdeckerhose, einem rötlichen Hemd und einr blauen Weste bekleidte. Der zweite war circa 30 bis 35 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß. Er war von schmaler Statur und trug eine schwarze Dachdeckerhose, ein orange-blau kariertes Hemd und ein schwarzes Capy.

Wer kann angaben zu den beiden Personen Machen? Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Die Polizei rät

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch einen Türspion oder durch ein Fenster an - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, ziehen Sie Zeugen hinzu - Schreien Sie laut um Hilfe, wenn die Unbekannten aufdringlich werden - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie auch selbst bestellt haben

