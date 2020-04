Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Schwarzer Pkw nach Unfall flüchtig

Warendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 13.04.2020, um 09.26 Uhr, auf der L 811 in Alverskirchen ereignete, ist ein schwarzer Pkw flüchtig. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die L 811 aus Richtung L 793 kommend in Fahrtrichtung Alverskirchen. In einer Linkskurve kam ihm auf seiner Fahrspur ein schwarzer Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden wich der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts aus. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung L 793 fort. Wer kann Angaben zu dem schwarzen Pkw oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

