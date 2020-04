Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pkw stark beschädigt zurück gelassen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9.4.2020 ließ ein Fahrzeugführer ein stark beschädigtes Fahrzeug an der Willy-Brand-Straße in Oelde zurück. Zwischen 4.00 Uhr und 6.05 Uhr befuhr der Unbekannte mit dem Transporter die Willy-Brand-Straße in der Absicht in das Neubaugebiet zu fahren. Aus ungeklärter Ursache folgte der Fahrer nicht dem Verlauf der Rechtskurve, sondern fuhr in die geradeaus befindliche Böschung. Dabei streifte der Flüchtige mit dem Ford Transit einen Baum und blieb im angrenzenden Graben stehen. Der Autofahrer verließ das total beschädigte Fahrzeug, verschloss es und kümmerte sich nicht weiter um den Unfall. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

