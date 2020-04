Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. PKW fährt gegen Straßenbaum - 2 Personen leichtverletzt

Warendorf (ots)

Am 12.04.2020, 23.40 Uhr ereignete sich auf der Südenmauer in Ahlen ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Oelde befuhr mit seinem PKW die Südenmauer in Fahrtrichtung Bahnhof. In einer Linkskurve verlor er, vermutlich aufgrund eines tehnischen Defektes, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Straßenbaum. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer und sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte die beiden Oelder zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro.

