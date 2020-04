Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw brennt auf Parkplatz

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.04.2020, um 13.58 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Pkw auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße in Warendorf gemeldet. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden - weitere Schäden, u.a. an anderen Pkw, konnten verhindert werden. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt am betroffenen Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in zur Zeit unbekannter Höhe.

