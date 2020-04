Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt - Alleinunfall, eine Person verletzt

Warendorf (ots)

Am 10.04.2020 kam es gegen 01.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Drensteinfurt. Eine 33-jährige aus Hamm fuhr mit ihrem PKW auf der B 63 in Richtung Hamm. Als kurz hinter Walstedde ein Reh die Fahrbahn überquerte, lenkte die 33-jährige zu stark ein und kam von der Fahrbahn ab. Sie geriet in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich. Anschließend kollidierte sie mit einem Baum und einer Hecke. Durch den Unfall wurde die Hammerin leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst zu einer nahegelegenen Klinik gebracht.

