POL-WAF: Kreis Warendorf/Beckum. Bevölkerung hält sich an Regeln, wie Kontrollen zeigen

An dem bevorstehenden Osterwochenende soll es die meiste Zeit sonnig und warm sein. Viele werden die Zeit wieder für Aktivitäten im Freien nutzen. Die bisherigen Kontrollen in den Städten und Gemeinden des Kreises haben gezeigt, dass sich die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger in vorbildlicher Weise an die Coronaschutzverordnung gehalten haben. Gleichwohl wird die Polizei auch über die Ostertage ihre Kontrollen zum Schutz der Allgemeinheit fortsetzen und vor allem an beliebten Treffpunkten und Ausflugszielen präsent sein. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger sich auch weiterhin vorbildlich zu verhalten und wünschen allen frohe Ostertage.

