Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unbekannte Schläger gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2020, um 00.08 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer gefährlichen Körperverletzung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Bauernschaft Vohren von Warendorf. Zwei unbekannte Täter schellten gegen 00.00 Uhr an der Wohnung eines 55-Jährigen. Als dieser die Wohnungstür öffnete, schlugen die beiden Unbekannten sofort auf den Mann ein. Dabei sollen die Täter auch einen stockähnlichen Gegenstand benutzt haben. Auch als der 55-Jährige am Boden lag schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Nachdem sich der Mann aufraffen konnte, flüchteten die Schläger in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Täter waren etwa 25 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß. Sie hatten eine schlanke Figur und waren dunkel gekleidet. Bei der Tatausführung war das Gesicht der beiden vermummt. Wer kann Angaben zu den zwei Schlägern machen? Wem sind in der Bauernschaft Vohren verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

