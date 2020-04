Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020, um 21.30 Uhr, geriet ein schwarzer Audi in das Visier der Polizei. Dieser fiel den Beamten auf der Dolberger Straße in Ahlen wegen seiner hohen Geschwindigkeit auf. Bei der anschließenden Kontrolle und Überprüfung des Fahrers stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 25-jährige Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Ahlen und ordneten eine Blutentnahme an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell