Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Beim Abtransport offensichtlich gestört worden

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 8.4.2020 in einen Steinmetzbetrieb an der Albersloher Straße in Rinkerode ein. Die Täter stahlen zahlreiche Werkzeuge, die sie offensichtlich auf einem angrenzenden Feld des Geländes lagerten. Denn am Mittwochmorgen beobachtete ein 28-jähriger Drensteinfurter, wie dort mehrere Personen Werkzeugkoffer in ein Fahrzeug luden. Als er die Unbekannten ansprach, flüchteten sie und ließen das Diebesgut zurück. Dieses stammte aus dem Einbruch des Steinmetzbetriebs. Wem sind in der Nacht oder am Morgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Unternehmens aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 entgegen.

