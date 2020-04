Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auffällige Fahrweise Grund für Kontrolle

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 07.04.2020, um 21.40 Uhr, befuhren Beamte der Polizeiwache Beckum den Konrad-Adenauer-Ring in Beckum. Hier fiel ihnen ein vorausfahrender schwarzer Renault auf. Dieser befuhr den Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Paterweg in starken Schlangenlinien. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 68-jährige Autofahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Beckum und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell