Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 05.04.2020, um 20.50 Uhr, teilten Zeugen der Polizei mit, dass ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer mit seinem Pkw über die Torfkuhle in Sassenberg fahren würde. Der Pkw habe kurz zuvor mittig auf der Fahrbahn gestanden und es hatte den Anschein, als ob der Fahrer geschlafen hätte. Nachdem die Zeugen den Fahrer angesprochen hatten, entfernte sich dieser mit dem Pkw. Die Einsatzkräfte trafen das Fahrzeug und einen 58-jährigen Sassenberger an. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 58-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Warendorf und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

