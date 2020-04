Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Viele Einsätze, wenige Maßnahmen

Warendorf (ots)

Über vierzig Mal nahm die Leitstelle der Polizei zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend Anrufe mit Bezug zur Coronaschutzverordnung entgegen. Die Mehrzahl der Anliegen nahmen die lokalen Ordnungsämter wahr und trafen in eigener Zuständigkeit Maßnahmen. Die Polizei unterstützte die Kommunen bei einigen Einsätzen und stellte Personalien von im öffentlichen Raum angetroffenen Gruppen fest. Die Einsatzkräfte erteilten zehn Platzverweise und leiteten aufgrund eigener Feststellungen vier Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Für einen dieser vier betroffenen Personen gab es einen zusätzlichen Bericht. Denn er hatte bereits vor einigen Tagen gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen. An der einen oder anderen gemeldeten Örtlichkeit, die die Einsatzkräfte überprüften trafen sie keine Personen an oder stellten keine Verstöße fest.

