Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Motorradunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 05.04.2020, um 13:15 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L 586 zwischen Albersloh und Sendenhorst. Eine 49-Jährige aus Sendenhorst fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Sendenhorst und beabsichtigte, einen in gleicher Richtung fahrenden Rennradfahrer zu überholen. Sie brach den Überholvorgang jedoch wegen eines entgegenkommenden Motorradfahrers ab, bremste und scherte wieder ein.

Aus einer ihr nachfolgenden Gruppe Motorradfahrer reagierte eine 59-Jährige aus Datteln zu spät, fuhr auf den Pkw der Sendenhorsterin auf und stürzte. Ihr Motorrad rutschte auf die Gegenfahrbahn. Der aus Richtung Sendenhorst kommende Motorradfahrer, ein 57-Jähriger aus Ibbenbüren, stieß mit dem rutschenden Motorrad zusammen und stürzte ebenfalls. Einem 59-Jährigen aus Beckum aus der in Richtung Sendenhorst fahrenden Gruppe gelang es noch, einen direkten Aufprall auf den Pkw zu vermeiden. Allerdings streifte er den Pkw seitlich und kam ebenfalls zu Fall.

Die Motorradfahrerin aus Datteln wurde schwer, der Ibbenbürener leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der Beckumer blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro.

