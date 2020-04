Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Polizei bittet um Mithilfe nach einer Serie von Sachbeschädigungen an PKW in Ahlen

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag, den 04.04.2020 auf Sonntag, den 05.04.2020 kam es in Ahlener Wohngebieten zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Ein bisher unbekannter Täter hat Reifen an den abgeparkten Fahrzeugen, vermutlich mit einem Messer, zerstochen. Bisher bekannt geworden sind mehr als 30 Taten auf den Straßen Postkamp, Kastanienweg, Lerchenweg, Bergamtsstraße und Auf der Geist.

Die Polizei Ahlen bittet nun um ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Ahlener Stadtgebiet - insbesondere auf den genannten Straßen - beobachtet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

